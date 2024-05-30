شكرا لقرائتكم خبر عن تيام مصطفى قمر يتعرض لوعكة صحية ووالده: الحمد الله حاليا بخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم مصطفى قمر عن تعرض نجله تيام لأزمة صحية نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات، وقال فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: "تيام تعرض لنزلة شعبية حادة وأجرى عدة تحاليل وفحوصات، وحاليا يتواجد في المنزل بعد الاطمئنان على حالته، وحالته مستقرة وكل اللي يجيبه ربنا كويس".



تيام مصطفى قمر

وكانت آخر أعمال النجم مصطفى قمر فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم ، وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.

تدور قصة فيلم "أولاد حريم كريم" حول رجل أرمل يعيش مع ابنته الوحيدة التي أحبت شابًا لم يجده مناسبًا لها، فقرر التدخل في حياتها وعثر لها على "عريس لُقطة"، تمكن من جذب انتباهها وشتت مشاعرها في نفس الوقت، وقرار تدخله في حياة ابنته شجعته عليه أرملة قررت البحث عن زوج لابنتها ذات الـ21 عامًا على "الإنترنت".

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذى عرض منذ 18 عاما وتحديدا فى عام 2005 ودارت أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.