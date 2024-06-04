روان بن حسين بإطلالة صيفية أنيقة

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة الكويتية روان بن حسين، متابعيها عبر حسابها الرسمي، مجموعة صور لأحدث إطلالاتها.

ظهرت روان في الصور بفستان صيفي أنيق من أحدث صيحات الموضة، إذ اختارت فستان مطبع بالورود.

وجاء الفستان باللون الأبيض، وبقصة طويلة وواسعة، من الشيفون والحرير. وتميز الفستان بكمين طويليْن منفوخيْن، ومكشوف الصدر، ومحدد الخصر بنمط "الكورسيه". كما جاء مزينا بالأزهار الزرقاء.

ومن الاحية الجمالية، تركت روان شعرها منسدلا بطريقة ممكوجة، وطبقت مكياجا ناعما ابرز ملامحها الجميلة، وحملت حقيبة يد صغيرة باللون الأزرق من "Hermes"، وتزينت بمجوهرات ماسية ثمينة، إذ اختارت قرطي أذن تقدر ثمنها بنحو 20832 دولار أميركي.



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