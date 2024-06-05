خاص بالفيديو- ماريتا الحلاني: "أنا وزوجي جيبة وحدة" وهل ستسمي أولادها عاصي وكوليت؟

ميرنا وليد - بيروت - ماريتا الحلاني الفنانة الموهوبة التي أحبها الجمهور، في المجالين الغنائي والتمثيلي، وفعلا قد برعت وقدّمت أعمالها بشغف كبير، هي التي تربّت في كنف بيت فني، فوالدها الفنان عاصي الحلاني ووالدتها ملكة جمال لبنان السابقة السيدة كوليت بولس الحلاني، اما آخر اعمال ماريتا هي "حفضل أغني"، بالتعاون مع فرقة أدونيس، من توقيع المخرج إيلي سلامة.



موقع "الفن" التقى بـ ماريتا الحلاني، وقد أجرينا معها مقابلة شيّقة تحدثنا فيها عن العديد من المواضيع، منها اذا كانت ستسمي أولادها على إسم أهلها، ولماذا لم يعرض بعد مسلسل "نزيف"؟.