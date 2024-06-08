ميرنا وليد - بيروت - ماري سليمان هي فنانة من الزمن الجميل، يحمل أرشيفها الكثير من الروائع الفنية، مثل: "أول دقة، بكرا منشوف، يمكن، نجوم الظهر، عليك بدور، كلمة تانية"، وغيرها من الأغاني التي علّمت على الساحة الفنية، وكان لها بصمة مميزة.
برنامج "ذا ستايج" أحب ان يكرّم ماري سليمان، وذلك بخطوة محببة ولافتة، موقع "الفن" تواجد في كواليس تصوير الحلقة، والتقينا بـ ماري سليمان وأجرينا معها مقابلة شيّقة تحدثنا فيها عن هذه اللفتة المميزة، وتوجهنا لها بسؤال حول أجمل لحن قدّمه لها الفنان الراحل ملحم بركات، وتحدثنا ايضا عن الكثير من المواضيع.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- the stage يُكرّم ماري سليمان..وهذا أجمل لحن قدّمه لها ملحم بركات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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