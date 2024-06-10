شكرا لقرائتكم خبر عن 5 وصايا من سلمى لـ على في مسلسل دواعي السفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرب على "أمير عيد" من سلمى بنت القبطان إبراهيم "كامل الباشا" التي تدرس في أستراليا، وذلك خلال أحداث مسلسل "دواعى السفر"، والذى يعرض على منصة watch it، وأحدث أعمالها الأصلية.

سلمي كانت تتحدث معه يوميًا ويحكى لها عن مشاكله واكتئابه ووحدته، وقالت له سلمى 5 وصايا، وهى: "هتعترف لنفسك أنك موجوع وأنك غضبان ومتضايق، أن مش عادى أنك تخسر حد بتحبه في حياتك وماتزعلش عليه، بلاش تقعد لوحدك، بلاش تدى نفسك الفرصة أن دماغك تكرهك فيك، أنا متأكدة أنك أحسن من الصورة اللى في خيالك يا على".





















والمسلسل مكون من 10 حلقات، ويعرض حلقتان كل يوم أربعاء ومن بطولة أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جوده، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير وتأليف وإخراج محمد ناير.

ويتعاون النجم أمير عيد مع السيناريست محمد ناير في مسلسل دواعى السفر للمرة الثالثة بعد مسلسل ريفو، وهى التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج وهو مؤلف المسلسل أيضًا.

ويعد مسلسل دواعى السفر أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيونى، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف ونالت على إعجاب الجمهور وآخرها مسلسل ريفو بجزأية، مما شجعه على خوض التجربة الإخراجية ويكون في العمل المؤلف والمخرج.