شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد الفنان محمد صلاح آدم وصلاة الجنازة فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى منذ قليل والد الفنان محمد صلاح آدم، وتقام صلاة الجنازة من مسجد العمري بعد صلاة ظهر غد في محافظة الإسكندرية، على أن يقام العزاء ليلاً في القاعة الأولى بالمنارة فى الإسكندرية غدا الخميس.

وسبق وشارك الفنان محمد صلاح آدم فى مسلسل "الضاحك الباكى" من بطولة عمرو عبد الجليل، وإخراج محمد فاضل، حيث قدم دور يوسف الريحانى، والذى استطاع أن يلفت الأنظار له منذ بداية ظهوره ويشيد به الكثيرون من متابعى المسلسل.

وقال الفنان محمد صلاح آدم لليوم السابع: "في الحقيقة لم أكن المرشح الأول للدور فكان هناك زميل آخر سيقوم بالدور لكنه اعتذر قبل بدء التصوير بأيام، ما دفع فريق العمل للبحث عن بديل، ومن هنا رشحنى الفنان عمرو عبد الجليل للدور، وبالفعل شاهد المخرج محمد فاضل بعض أعمالى وتم الاتفاق".

وتابع آدم: "دور يوسف الريحانى يبدو أنه سهل لكن فى حقيقة الأمر هو دور غاية فى الصعوبة، فهو شخصية ضعيفة ومهزوزة، وكان الدور جديدا على، خاصة أن معظم الأدوار التى قدمتها كانت أدوار شر، وتكمن صعوبة دور يوسف أيضاً وجود تحول جزرى فى الشخصية خلال أحداث المسلسل".

وأكد آدم أن عمله مع المخرج محمد فاضل شرف كبير، فالوقوف أمام كاميرته التى وقف أمامها العديد من العمالقة أمثال أحمد زكى وسعاد حسنى وغيرهما أمر يدعو للفخر، والمخرج محمد فاضل يهتم بأدق تفاصيل الشخصية ويقدم النصائح دائما.