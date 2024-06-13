ميرنا وليد - بيروت - حمل فستان زفاف الممثلة المصرية سلمى أبو ضيف توقيع المصمم اللبناني العالمي زهير مراد. إحتفالات زفاف سارة أبي كنعان بدأت.. وهكذا أطلت على الجمهور

أما الإطلالة الثانية لسلمى فكانت فستان قصير بتوقيع نفسيكا سكورتي، وانتعلت حذاءً رياضياً.

واحتفلت سلمى أبو ضيف بزفافها من إدريس عبد العزيز الذي وصفته برجل أحلامها، مساء أمس الأربعاء.

وكان من بين الحاضرين في حفل الزفاف من الوسط الفني عمرو يوسف وزوجته كنده علوش، نيللي كريم، شيرين رضا، علا رشدي.

يذكر أن سلمى أبو ضيف كانت قد أعلنت في 15 أيار/مايو الماضي، خطوبتها على إدريس عبد العزيز في إسبانيا.

كانت هذه تفاصيل خبر سلمى أبو ضيف بفستانين في حفل زفافها أحدهما بتوقيع زهير مراد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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