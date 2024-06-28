إليكم سعر إطلالة ساندرا رزق الخيالي من Louis Vuitton

ميرنا وليد - بيروت - تألقت ملكة جمال لبنان لعام 2000 الممثلة اللبنانية ساندرا رزق بأخر إطلالتها على الجمهور، وظهرت بلوك صيفي رائع، فقد إرتدت قميص كروب باللون الأبيض، بكمين قصيرينمع تنورة جينز قصيرة من دار أزياء Louis Vuitton، يصل سعرها 3,653 دولار، كما و حملت بيدها حقيبة من Louis Vuitton وصل سعرها إلى 3850 دولار، وإنتعلت حذاءً مفتوح في قدميها من Hermès، يصل سعره إلى 2086 دولار ، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.



وكانت شاركت ساندرا رزق مقطع فيديو عبر حسابها الخاص، إستعرضت فيه ساعتها الجديدة من شركة Audemars Piguet العالمية، والتي بلغ سعرها 160,125 دولار، كما وكانت تحمل حقيبة يد من دار أزياء Hermès باللون الأحمر، يصل سعرها إلى 12,500 دولار.

