نيللي كريم تتالق بفستان أنيق سعره يبلغ آلاف الدولارات

ميرنا وليد - بيروت - حضرت الممثلة المصرية نيللي كريم، عرض ازياء للمصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس.

وخطفت نيللي الأضواء بإطلالتها، إذ ارتدت فستان باللون الأبيض، من مجموعة الأزياء الراقية لربيع وصيف عام 2024 لـ إيلي صعب.

وجاء فستان نيللي معتدل الطول، وبقصة ضيقة من الأعلى تعانق الجسد، وبدون أكمام، كما أنه مكشوف قليلا عند الصدر برقبة مربعة.

وجاء الفستان مزينا بتطريزات باللون الوردي، ويصل سعره إلى ما يعادل الـ4820 دولار.

ومن الناحية الجمالية، رفعت نيللي شعرها بالكامل للوراء، ونسقته مع قبعة ذات الطابع الفرنسي، كما اختارت مكياجا ناعما أبرز ملامحها بطريقة جميلة.



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