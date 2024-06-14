بيلا حديد تظهر في فيديو كليب حول غزة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت عارضة الأزياء الأمريكية، ذات الأصول الفلسطينية بيلا حديد، في فيديو كليب أغنية الفنان السوداني الكندي مصطفى أحمد، المعروف باسم «مصطفى الشاعر».

وتواصل العارضة الشهيرة، دعمها الدائم للشعب الفلسطيني، والذي يعاني منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي من حرب مستمرة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء.

وشارك الشاعر عبر حسابه في منصة «إنستغرام» مقطعا ترويجيا لأغنيته الجديدة «غزة تنادي».

وتظهر فيه العارضة الشهيرة جالسة على الأريكة في بيت طغى على ديكوره الطابع العربي، فيما غزت ملامحها الحزن والألم.

وتظهر في الأغنية وهي تحاول مواساة صديق طفولتها عبر مدّ يدها إليه، ليتضح أنهما عاشا ماضيا أليما في غزة وسط الدمار.

وقال الشاعر، إن الأغنية بدأ بكتابتها وتسجيلها عام 2022، وتواصل مع العارضة ذات الأصول الفلسطينية للمشاركة في الفيديو في ذلك الوقت، ليصوراه العام الماضي.

كما كشف المغني السوداني الأصل أن عائدات الأغنية ستذهب إلى صندوق إغاثة الأطفال الفلسطينيين.

ولا تتوقف العارضة الشابة عن دعم القضية الفلسطينية وتسليط الضوء على الأزمة الإنسانيّة في غزة بمنشورات عبر حساباتها على مواقع التواصل.