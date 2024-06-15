"اشتهرت بـ "دعمها للكيان الصهيوني والمثلية الجنسية".. مطالبات بإلغاء حفل بلونديش في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

طالب العديد من رواد "السوشيال ميديا" بمنع المغنية ومنسقة الموسيقى الكندية بلونديش من إقامة حفلًا غنائيًا في مصر ضمن جولتها الغنائية المقرر أن تحييه في شهر يوليو المقبل بالساحل الشمالي.

وتصدر اسم "بلونديش" محرك البحث جوجل إلى جانب العديد من منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأ العديد من رواد "السوشيال ميديا" في تتبع خطوات "بلونديش" خلال الفترة الماضية، حيث أحيت حفلًا غنائيًا في إسرائيل ضمن فعاليات مهرجان المسادة البحر الميت بوريم، إلى جانب إحياء عدد من الحفلات الموسيقية بالشرق الأوسط منها دبي وأحيت حفلًا في مصر خلال العام الماضي.

وقام عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بفضحها على حسابها، وكتبوا العديد من التعليقات التي طالبوا خلالها بمنعها من إحياء حفلا في مصر وكانت كالتالي: "صهيونية غير مرحب بها في مصر".

ومن المعروف عن "بلونديش" ميلوها الجنسية "المثلية الجنسية"، وكشفت عن علاقتها بحبيبتها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

بلونديش هي منتجة موسيقى ودي جي كندية، وناشطة بيئية أسست جمعية خيرية غير ربحية للقضاء على المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وشاركت بالعديد من المهرجانات الموسيقية العالمية أشهرها "SXMusic Festival".

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