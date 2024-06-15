مايان السيد تحتفل بعيد الأضحى وتارا عماد أنيقة" ..10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

أحمد فهمي

يواصل الفنان أحمد فهمي الترويج لفيلمه الجديد "عصابة الماكس" الذي بدأ عرضه بالتزامن مع موسم أفلام عيد الأضحى، ونشر صورة للعرض الخاص للفيلم عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

تارا عماد

خضعت الفنانة تارا عماد لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها بفستان أبيض أنيق خطفت به الأنظار ولاقى إعجاب متابعيها.

تامر حسني

هنأ الفنان تامر حسني جمهوره ومتابعيه بعيد الأضحى المبارك، ونشر صورة من كواليس تصوير فيلمه الجديد "ري ستارت" عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

دوللي شاهين

نشرت الفنانة دوللي شاهين صورة جديدة من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، وظهرت بإطلالة جذابة سحرت بها الأنظار عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

سيمون

احتفلت الفنانة سيمون بعيد ميلادها، ونشرت صورة برفقة إحدى صديقاتها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

صبا مبارك

خضعت الفنانة صبا مبارك لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها بفستان لاقى اعجاب متابعيها.

علي صبحي

يواصل الفنان علي صبحي الترويج لفيلمه "ولاد رزق 3" ونشر صورة من كواليس الفيلم عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

مايان السيد

حرصت الفنانة مايان السيد على تهنئة متابعيها بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ونشرت صورة جديدة لها عبر حسابها على "انستجرام".

محمد رمضان

كشف الفنان محمد رمضان عن طرحه لأغنية جديدة بعنوان "مفيش كده" بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ونشر صورة من كواليس الأغنية عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق: "يوم الوقفة".

هاجر السراج

خضعت الفنانة الشابة هاجر السراج لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت بإطلالة ساحرة خطفت أنظار متابعيها.