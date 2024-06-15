شكرا لقرائتكم خبر عن المخرجة مى مهاب تكشف تفاصيل مسرحية "الحلم حلاوة" قبل عرضها بالعيد والان مع تفاصيل الخبر

كشفت المخرجة مي مهاب تفاصيل عرضها الجديد الحلم حلاوة والذي من المقرر عرضه ثاني أيام العيد المبارك على المسرح القومي للطفل التابع للبيت الفني للمسرح، حيث قالت لليوم السابع: فكرة العرض جاتني عندما شاركت في إحدى المهرجانات الدولية عام 2015، بعروسة المولد وكنت قد قمت بتحويلها لعروسة عصا، وتفاجاأت بتفاعل الكبار والصغار معها وكانوا في حالة انبهار شديدة.

وتابعت مي مهاب: وحصلت في هذه السنة على أفضل تصميم عروسة، وبعدها كان قد شغل بالي فكرة لماذا لا نقدم التراث والهوية وهذا الأمر معنية به، وبدأت أفكر في تقديم حدوتة تكون بطلها عروسة المولد، وأطلقت عليها اسم حلاوة وبطلها الفارس في إطار رومانسي، وأردت أن أشير للعصر الفاطمي، وبالفعل كتبها المؤلف ياسر أبو العينين كما أتمني.

عرض الحلم حلاوة بطولة كل من: مارتينا عادل، أحمد صبري غباشي، حور أحمد ، مجدي عبد الحليم، محمد خليل، محمد الشربيني، خالد نجيب، سامر المنياوي،دعاء حسام الدين، أحمد يحيي، أحمد أبو الحسن، محمد شلقامي، هاني سمير، أشعار طارق علي، تأليف ياسر أبو العينين وإهداء كلمات الأغنية الفصحي لياسر أبو العنين، موسيقي هاني أبو النصر، استعراضات مصطفى حجاج، ديكور وعرائس فخري العزازي، إضاءة أبو بكر الشريف.