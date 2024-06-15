محمد إمام يكشف عن موهبة جديدة في “اللعب مع العيال”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان محمد إمام عبر حسابه الخاص على موقع تبادل الفيديوهات والصور “إنستغرام”، صورة له أعلن من خلالها عن اكتشافه موهبة جديدة لطفل من المشاركين في فيلم “اللعب مع العيال”.

وظهر إمام في الصورة بصحبة ذلك الطفل من كواليس الفيلم وعلق عليها قائلاً: “حنيظة من مفاجآت فيلم اللعب مع العيال”.

يشارك في بطولة فيلم “اللعب مع العيال”، مع محمد إمام، عدد من النجوم منهم، أسماء جلال وباسم سمرة، وحجاج عبدالعظيم، وويزو ومصطفى غريب، وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة.

من ناحية أخرى، يواصل محمد إمام تصوير فيلمه الجديد “شمس الزناتي”، وهو من تأليف محمد الدباح وإخراج عمرو سلامة، ويشارك إمام في البطولة كلٌ من: عمرو عبدالجليل، خالد أنور، أحمد عبدالله محمود، أحمد خالد صالح، مصطفى غريب وأسماء جلال.

يُذكر أن محمد إمام شارك في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “كوبرا”، وهو من تأليف أحمد محمود أبوزيد وإخراج أحمد شفيق، وحقق العمل نسبة مشاهدة عالية وقت عرضه، وضمّ في بطولته كلاً: من مجدي كامل، أوس أوس، هشام إسماعيل، دنيا ماهر، علاء مرسي، وآخرين.