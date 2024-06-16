شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهيم: ظروف تصوير عصابة الماكس كانت صعبة.. ومحمد لطفي: كنا بنأكل الثعالب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان محمد لطفي عن مشاركته في فيلم "عصابة الماكس" وكواليس العمل، حيث قال في تصريحات صحفية: "أنا معجب بورق الفيلم جدًا ومعجب بالشخصيات، والفيلم مرح أوى وفريق العمل جميل من أحمد فهمي وروبي ولبلبة وصلاح عبدالله وأحمد فهيم وأوس أوس ومحمد ثروت".

وتابع محمد لطفي: "الكواليس كانت كلها ضحك وكوميديا وصريخ، والفندق اللى كنا فيه كان مفتوح ويعتبر في الصحراء لأننا كنا بنصور في سهل حشيش كده، وكنا بنأكل الثعالب".

وقال أحمد فهيم: "عصابة الماكس كان صعب جدًا وظروف تصويره صعبة ولكن بوعد الجمهور أنه يشوف فيلم حلو أوى في العيد".

وتابع أحمد فهيم: "ظروف التصوير كانت صعبة لأننا كنا بنصور في عز الحر ولابسين شتوي والتصوير كمان كان في الصحراء بس كان في روح حلوة وكلنا عاوزين نعمل شغل حلو وعاوزين نعمل حاجة تبسط الجمهور في العيد".

وعن أكثر المواقف الكوميدية في تصوير فيلم عصابة الماكس، قال أحمد فهيم: "اكتر المواقف الكوميدية كانت مرتبطة بأوس أوس ودايما بيعمل مشاكل، وأكتر موقف موتنا من الضحك لما أوس أوس سرق باروكة لبلبة واحنا مسافرين".

ويضم فيلم عصابة الماكس عددا كبيرا من النجوم، من أبرزهم: أحمد فهمي، روبي، لبلبة، حاتم صلاح، أوس أوس، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج حسام سليمان، وتدور قصة الفيلم في إطار كوميدي حول المكسيكي - أحمد فهمي، والذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطوه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.