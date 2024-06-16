عمرو دياب| أسعار تذاكر حفل الساحل الشمالي

ياسر رشاد - القاهرة - يشارك الهضبة عمرو دياب في سلسلة حفلات الصيف 2024، والتي تضم عددا كبيرا من نجوم الأغنية العربية.

ومن المقرر أن يقام الحفل في 29 من يونيو الجاري مع الموسيقي آدم بورت، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

وتم طرح فئتين من التذاكر حتى الآن بقيمة 400 و5500 جنيه.

طرح عمرو دياب خلال الأسبوع الجاري أغنيتين “تتحبي، الطعامة”، التي حققت آلاف المشاهدات عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

“تتحبي” فمن كلمات تامر حسين، ألحان وتوزيع محمد يحيى.. تقول كلماتها “الدلع يِتشال له ناسه والهّنا بقىّ ليكى حصري والجمال أنتى أساسه حاصري قلبى وعينى حاصري مش ها أبالغ ف المزايا مش ها أعِد وأقول ياعينى شوفى نفسك ف المرايا شوفي وإنتى هاتُعذُريني تتحبى .. تتعشقي أه حرام تتعبى أو تشقي تتهني .. تتمني تتطلُبى طلباتِك مني هو مين يفلت يا ويله ؟ اللى عينيك جت ف عينيه وأنتى واقفه بتِسحريلهُ عاللى شايفهُ الله يعينه واللى مالهوش في الشقاوة لو شافِك يتشاقىّ عادي يانهار أبيض ع الحلاوة القمر طل الليلادي”.

أما أغنية الطعامة من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد إبراهيم.. تقول كلماتها “روحي ليك إنت طايرة بترفرف نفسي تعرف الغلاوة ديا مانا حياتي لاقيتها بتصفصف علي حبيبي وروحي وعينيا أموت أموت أنا في الطعامه ديا في حاجه بينا حلوة بتريح في المقابلة باينة اهي عليا عايز افسر تاني واوضح ده انت عامل حالة مزاجية أموت أموت أنا في الطعامه ديا على شفايفك سيل عسل نقط لون عيونك جه وقضى عليا ماهو طبيعي لو الشجر سَقط عالخد تفاح دي جاذبية أموت أموت أنا في الطعامه ديا”.