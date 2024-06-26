أحمد عز يستعد لتقديم "ملك والشاطر" على مسرح بكر الشدي في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يستعد النجم أحمد عز، لتقديم عرض مسرحيته "ملك والشاطر" وذلك غدا الأربعاء 26 يونيو على مسرح بكر الشدي في السعودية.

ونشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" الملصق الرسمي للمسرحية وعلق: "مسرحية (ملك والشاطر) من بطولة النجمة الكبيرة يسرا والنجم الكبير أحمد عز".

وأوضح تركي آل الشيخ أن المسرحية تعرض على مسرح بكر الشدي، من يوم 26 يونيو حتى 6 يوليو.

جدير بالذكر أن العرض يشارك في بطولته إلى جانب أحمد عز ويسرا عدد كبير من النجوم: شيماء سيف، سيد رجب، مصطفى غريب، وهى من إنتاج آلاء الغزالي، وتأليف وإخراج محمد محمدي.