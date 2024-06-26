فن ومشاهير

نجوم "ملك والشاطر" يكشفون تفاصيله في مؤتمر صحفي قبل عرضه في السعودية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قبل ساعات من انطلاق عرض ملك والشاطر على مسرح بكر الشدي في المملكة العربية ، أقيم مؤتمرا صحفيا لفريق المسرحية وأبطالها، للكشف عن تفاصيله.

وشهد المؤتمر حضور النجوم: يسرا، أحمد عز، سيد رجب، شيماء سيف، مصطفى غريب، ومخرج العرض محمد محمدي.

وأعربت شيماء عن سعادتها كونها جزء من فريق عمل يضم النجمة الكبيرة يسرا والنجم أحمد عز والفنان سيد رجب، كما أكدت وجود كيمياء بينها وبين مصطفى غريب "بسعد من قلبي وبضحك من قلب قلبي وأنا موجودة على المسرح معاه، وهتشوفوا استعراضات من أستاذ سيد رجب، ومحمدي مخرجنا الكبير الخطير الذي يثبت كل مرة نفسه ومقدم في المسرحية حاجة يستحقها الجمهور وأتمنى أن ينال العرض إعجابكم".

وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العاملة للترفيه في المملكة العربية السعودية، نشر مقطع فيديو يضم أبطال المسرحية، من بينهم النجمة يسرا، والفنان أحمد عز، وشيماء سيف، وسيد رجب، وعلق: "لا تفوتكم مسرحية "ملك والشاطر" النجمة الكبيرة يسرا والنجم الكبير أحمد عز على مسرح بكر الشدي من 26 يونيو حتى 6 يوليو".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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