فرق قصور الثقافة تحيى احتفالات عيد الأضحى بجنوب سيناء

ياسر رشاد - القاهرة - شهد مسرح ساحة العلم بمدينة طور سيناء، السبت، عددا من العروض الفنية لفرق الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، مشاركة في احتفالات محافظة جنوب سيناء بعيد الأضحى المبارك، في إطار فعاليات وزارة الثقافة.

وبحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بدأ الحفل بالسلام الوطني، ثم كلمة المحافظ وهنأ فيها الشعب المصري وأهالي المحافظة والحضور بعيد الأضحى، مشيدا بالتعاون البناء مع وزارة الثقافة للاحتفال بالعيد وسط أهل سيناء، وجه الشكر لرجال الشرطة والقوات المسلحة المصرية على مجهوداتهم المبذولة لحفظ الأمن والاستقرار.

وشهد الحفل تقديم باقة غنائية من الأغاني الوطنية المتنوعة لفرقة قصر ثقافة الأنفوشي للموسيقى العربية، بقيادة الفنان هيثم بسيوني، أعقبها عرض فني لفرقة فنون شعبية أطفال قصر ثقافة الطور، وسط تفاعل الحضور، كما تضمن الحفل فقرة شعرية للموهوب علي حسن.

حضر الحفل اللواء أحمد الإسكندراني، سكرتير عام المحافظة، اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، أحمد فريج مدير عام ثقافة جنوب سيناء، حميد أبو بريك عضو مجلس النواب، ولفيف من قيادات المحافظة والثقافة، وجمهور كبير من أبناء سيناء.

قدم الفعاليات فرع ثقافة جنوب سيناء، التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي، برئاسة أمل عبد الله، بالتعاون مع الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وإداراتها التابعة، وتأتي الفعالية في ضوء برنامج حافل لهيئة قصور الثقافة خلال هذا الأسبوع احتفالا بعيد الأضحى المبارك.

حفلات بالمحافظات

وأعدت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برنامجا فنيا مكثفا بالقاهرة والمحافظات احتفالا بعيد الأضحى، حيث تعرض أحدث أفلام موسم العيد في 20 دار عرض بقصور الثقافة في 18 محافظة بسعر موحد ومخفض للتذكرة 40 جنيها بحفلات تبدأ من العاشرة صباحا وحتى الثانية صباح اليوم التالي، كما تقدم دراما غنائية استعراضية تستعيد بها ذكريات الثمانينيات والتسعينيات، وذلك بمسرح السامر بدءا من مساء غد الاثنين وحتى الأربعاء 19 يونيو، وبقصر ثقافة القناطر يوم 20 يونيو.

كما تقام عروض وحفلات الفنون الشعبية والموسيقى العربية بجميع المحافظات، بالإضافة إلى العروض المسرحية المجانية بعدة محافظات، وبرنامج "فرحتنا في لمتنا" بالمشروع الثقافي بمناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات، والأمسيات الشعرية واللقاءات التثقيفية، والورش الفنية والمسابقات المقدمة للأطفال طوال أيام العيد.