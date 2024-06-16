"مفترق طرق" الحلقة 10.. جومانا مراد تستعد لإجراء عملية للاحتفاظ بالبويضات

ياسر رشاد - القاهرة - أحداث مثيرة شهدتها الحلقة العاشرة من مسلسل “مفترق طرق”، حيث تعرضت أميرة الألفي “هند صبري” لتطورات في عملها، وأزمة قضية زوجها “ماجد المصري”.

حيث حققت أميرة الألفي تقدما كبيرا في قضية القاتل السوداني الذي اتهم في قضية قتل ظابط شرطة، في الوقت الذي شهدت فيه أمام المحكمة بقضية زوجها.

كما واجهت المحكمة أميرة الألفي بتقديمها بطلب طلاق من زوجها أمام المحكمة بعد القبض عليه بشهر واحد، ثم بعدها تغير موقفها وقدمت طلب زيارة زوجية لإحراجها واتهامها بمحاولة إنقاذه من الحبس رغم خيانته لها.

كما تستعد جومانا مراد لإجراء عملية جراحية للاحتفاظ بالبويضات، وطلبت من إياد نصار التواجد معها في المستشفى أثناء الإجراءات.

وتمكن مسلسل مفترق طرق من تصدر نسب المشاهدة في مصر ، وذلك بعد طرح خمس حلقات منه علي منصة شاهد vip .



واحتل مسلسل مفترق طرق المركز الأول من أصل 10 مراكز هم الأعلي مشاهدة مصر ، ليزيح مسلسل البيت بيتي 2 من الصدارة.

وتخوض النجمة هند صبري تجربة تقديم أحد الأعمال المقتبسة عن مسلسل اجنبي والتي يطلق عليها الفورمات، لأول مرة.

المسلسل مأخوذ عن مسلسل the good wife's والذي يتكون من ٤٥ حلقة وهي اولى تجارب هند أيضا مع هذا العدد الكبير من الحلقات.

ويقدم النسخة العربية كرؤية درامية السيناريست شريف بدر الدين ووائل حمدي ويخرجها احمد خالد موسى ومحمد يحيى مورو والذين تتعاون معهما هند صبري للمرة الأولى.

هند صبري

قصة المسلسل

تدور أحداثه حول السيدة أميرة التي تفاجأ بعد مضي 15 عاماً من تكريس حياتها لأسرتها، بفضيحةٍ من العيار الثقيل يتعرّض لها زوجها دون سابق إنذار، مما يهدد منصبه العام الذي يشغله ويهزّ كذلك أركان حياتها الزوجية والعائلية على حدٍّ سواء. وهنا تتجلى صلابة أميرة كزوجة مخلصة وأم متفانية فتبرز مرونتها في تحمل الأعباء التي تلقى على عاتقها فجأةً، وذلك في خضم رحلةٍ نفسية وعاطفية عميقة تخوضها لإعادة اكتشاف ذاتها، وسط أمواج متلاطمة من المفاجآت والصراعات التي تقلب حياتها رأساً على عقب.



هند صبري

أبطال المسلسل

ويشارك في العمل مجموعة من النجوم منهم اياد نصار و جومانا مراد وماجد المصري وعلى الطيب ونهى عابدين و هدى المفتي وليلى عز العرب ومن إنتاج mbc groupو منتج منفذ كاريزما جروب.واشراف فني وتنفيذ انتاج للمنتج محمد مشيش

من جهتها أعربت النجمة هند صبري عن حماسها وترقبها لبداية عرض المسلسل الذي تعتبره تجربة جديدة لها حيث أنه أول مسلسل مقتبس عن فورمات اجنبي تقدمه و اول عمل من ٤٥ حلقة تقدمه لذا فهي متحمسة له .