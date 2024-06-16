شكرا لقرائتكم خبر عن شذى حسون تشوق جمهورها بأغنية "بيك تحلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوقت المطربة العراقية شذى حسون جمهورها بأغنية جديدة تحمل اسم "بيك تحلى" التي ستقوم بطرحها خلال الأيام المقبلة على موقع الفيديوهات "يوتيوب".





وطرحت المطربة العراقية شذى حسون مؤخراً أغنية "بنادى عليك" باللهجة المصرية، على "يوتيوب" ومنصات مواقع التواصل الاجتماعى، والتى صورتها على طريقة الفيديو كليب بتوقيع المخرج بتول عرفة.

أغنية "بنادى عليك" للمطربة العراقية شذى حسون، من كلمات فاضل الراوي، وألحان محمد مصطفي، وتوزيع هشام محمد، والكليب من إخراج بتول عرفة.

وطرحت الفنانة العراقية شذى حسون، مؤخراً، أغنية باللهجة المصرية بعنوان "على ما أظن" على "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعى، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات إيهاب عبد العظيم، ألحان بهاء عبد الهادى، توزيع زووم، والكليب من إخراج زياد خوري.

وطرحت المطربة شذى حسون، مؤخراً أغنية بعنوان "حلم عمري" على "يوتيوب"، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات حسام سعيد، محمد زعفراني، توزيع تيام طارق، والكليب من إخراج فادى حداد.