شكرا لقرائتكم خبر عن تذكر نهاية الموسم الأول من House of the Dragon قبل عرض الموسم الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الموسم الأول من مسلسل House of the Dragon في 23 أكتوبر من عام 2022، مع قتل إيموند تارجارين ابن الملك فيسيريس وأليسنت هايتاور لـ لوسيريس فيلاريون ابن الأميرة راينيرا تارجارين.

وبالتالى مع حادثة القتل تبدأ حرب Dance of the Dragons أو رقصة التنانين، الحرب الأهلية التي تقسم المملكة إلى قسمين، على أن تخوض الحرب الشاملة كل من الفريق الأخضر بقيادة أليسنت والملك إيجون الثاني، والفريق الأسود بقيادة راينيرا وديمون تارجارين، وستشهد مشاركة عائلات بارزة أخرى، مثل ستاركس ولانسترز وباراثيون.

على أن تعرض الحلقة الأولى من الموسم الثانى لمسلسل House of the Dragon فى السابعة صباح الاثنين المقبل بتوقيت القاهرة، حيث تعرض الحلقة الجديدة في الساعة 9 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة اليوم 16 يونيو الجارى، على شبكة HBO Max.

وسيبدأ طرح حلقات الموسم الثانى من سلسلة House of the Dragon، على HBO Max، بداية من يوم 16 يونيو الجارى، على أن تطرح حلقة بشكل أسبوعى للموسم الجديد المنتظر، وهذه مواعيد الطرح:

الحلقة الأولى – 16 يونيو الجارى

الحلقة الثانية – 23 يونيو الجارى

الحلقة الثالثة – 30 يونيو الجارى

الحلقة الرابعة – 7 يوليو المقبل

الحلقة الخامسة – 14 يوليو المقبل

الحلقة السادسة – 21 يوليو المقبل

الحلقة السابعة – 28 يوليو المقبل

الحلقة الثامنة – 4 أغسطس المقبل