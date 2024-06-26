اليمن.. مليشيا الحوثي تحتجز أربع طائرات تابعة للخطوط اليمنية في مطار صنعاء وتعرقل عودة الحُجاج

المنامة - ياسر ابراهيم - أكدت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الطائرات التي تحتجزها مليشيا الحوثي الإرهابية في مطار صنعاء الدولي إلى أربع طائرات.



وقال وزير الأوقاف والإرشاد في الحكومة اليمنية،محمد عيضة شبيبة، إن مليشيا الحوثي الإرهابية تواصل حجز 4 طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية في مطار صنعاء الدولي، وتمنع إقلاعها لنقل الحجاج اليمنيين من السعودية.



ووجه الوزير شبيبة وكالات الحج بعدم نقل الحجاج العالقين في السعودية إلى مطار جدة، وشدد على إبقائهم في مقرات سكنهم حتى إفراج الحوثي عن الطائرات الأربع المختطفة.



وأكد شبيبة أن المجلس الرئاسي والحكومة يتابعان الموضوع بعناية ومتابعة خاصة وسريعة مع القيادة السعودية.



وكانت الخطوط الجوية اليمنية، كشفت قبل أيام عن احتجاز طائرة تابعة لها في صنعاء وعدم السماح بخضوعها للصيانة.



ونشبت أزمة حادة بين الحكومة ومليشيا الحوثي على خلفية سيطرة المليشيا على إيرادات الخطوط الجوية اليمنية التي تقدر بـ100 مليون دولار، ورفضها تسليمها، وردت الحكومة بنقل حسابات الشركة إلى خارج سيطرة الحوثيين الأمر الذي دفع بالمليشيا مؤخرا لاحتجاز معظم أسطول طيران الجوية اليمنية.

