الاحتلال يعتقل ستة شباب من جنين فجر اليوم الأربعاء

ياسر رشاد - القاهرة - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، ستة شبان من مدينة جنين، وفقًا لـ"وفا".

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين، وداهمت عدة منازل وفتشتها، وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت كلا من: محمود محمد حثناوي، وحسون حنتولي، وأنور مرزوق، وأحمد العبوشي، وأحمد عجاوي، ويعرب فايز السكران، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، خاصة في محيط دوار سينما جنين والبلدة القديمة وحي المراح والحي الشرقي. حسب “وفا”.

وأضافت المصادر ذاتها، أن تلك القوات أحرقت بسطة تجارية تعود للمواطن أبو الوفا.