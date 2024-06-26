كوبا أمريكا 2024 .. الأرجنتين يفوز على تشيلي بهدف نظيف

ياسر رشاد - القاهرة - خطف منتخب الارجنتين فوزاً مهماً على حساب نظيره تشيلي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا 2024 ، علي ملعب ميتلايف في الولايات المتحدة الامريكية.

المباراة اتسمت بالسرعة من المنتخبين خاصة في الشوط الثاني ، حيث يرغب منتخب الارجنتين في الوصول الي النقطة 6 وحسم التأهل مبكرا، فيما يحاول منتخب تشيلي الفوز من اجل المنافسة علي بطاقة التأهل خاصة ان المنتخي التشيلي حقق التعادل في المباراة الاولي امام بيرو.



المنتخبان تبادلا الهجمات وتألق ثنائي حراسة المرمي مارتينيز في الارجنتين وبرافو في تشيلي، وعندما كانت المباراة تتجه إلى التعادل السلبي، يظهر لاوتارو مارتينيز مهاجم الارجنتين البديل ليسجل هدف الفوز وخطف نقاط المباراة الثلاثة وبطاقة التأهل الي دور الـ 16 في الدقيقة 88 من عمر المباراة معلنا فوز الارجنتين .



بهذه النتيجة يتصدر الارجنتين ترتيب المجدموعة الاولى برصيد 6 نقاط، فيما يأتي منتخب تشيلي في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة متساوياً مع بيرو الذي تعرض لخسارة امام كندا بهدف نظيف أيضا.