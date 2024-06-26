خاص بالفيديو- مالك منذر يعود بعد غياب و"الفن" في كواليس تصوير جديده "ما علينا"..وهذا ما قاله أحمد المنجد

ميرنا وليد - بيروت - يمتلك الفنان اللبناني مالك منذر في رصيده العديد من الأغنيات التي نالت إعجاب العديد من الجمهور على يوتيوب، نذكر منها: "نرجع سوا، عادة جديدة، ما بتظبط، ومن دونك"، وحاليا عاد مالك منذر مجددا الى الساحة الفنية وهذه المرّة بقوة من خلال أغنية "ما علينا " التي صوّرها بـ قيادة المخرج اللبناني أحمد المنجد.



موقع "الفن" تواجد في تصوير كليب "ما علينا"، وقد أجرينا تقريراً يضم مالك منذر وأحمد المنجد، للحديث عن هذا العمل الفني الجديد.

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