ميرنا وليد - بيروت - يمتلك الفنان اللبناني مالك منذر في رصيده العديد من الأغنيات التي نالت إعجاب العديد من الجمهور على يوتيوب، نذكر منها: "نرجع سوا، عادة جديدة، ما بتظبط، ومن دونك"، وحاليا عاد مالك منذر مجددا الى الساحة الفنية وهذه المرّة بقوة من خلال أغنية "ما علينا " التي صوّرها بـ قيادة المخرج اللبناني أحمد المنجد.
موقع "الفن" تواجد في تصوير كليب "ما علينا"، وقد أجرينا تقريراً يضم مالك منذر وأحمد المنجد، للحديث عن هذا العمل الفني الجديد.
لمزيد من التفاصيل، شاهدوا الفيديو المرفق بـ الخبر:
كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- مالك منذر يعود بعد غياب و"الفن" في كواليس تصوير جديده "ما علينا"..وهذا ما قاله أحمد المنجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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