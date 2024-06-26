عاجل.. الاحتلال يقتحم شرق بيت لحم ويعتدي على المواطنين بالضرب ويمنع عبورهم

ياسر رشاد - القاهرة - مع فجر اليوم الأربعاء الموافق 26 يونيو، تستمر قوات الاحتلال الصهيونية الإسرائيلية انتهاكاتها الهمجية في حق الشعب الفلسطيني، حيث اقتحم الاحتلال بلدة زعترة شرق بيت لحم.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة ونفذت عمليات دهم وتفتيش طالت العديد من منازل المواطنين.

وأكدت المصادر الفلسطينية أن قوات الاحتلال، أغلقت مدخلي زعترة الشرقي والغربي من خلال الجيبات العسكرية، ومنعت الدخول أو الخروج من البلدة واليها، وأوقفت مواطنين وأجرت عمليات تحقيق ميدانية معهم واعتدت على بعضهم بالضرب.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت فجر اليوم مدينة قلقيلية، واعتقلت سيدة، حيث نفذت عمليات دهم وتفتيش طالت العديد من منازل المواطنين، واعتقلت والدة "مطارد" من قبل الاحتلال، بعد اقتحام منزلها في حي جعيدي بالمدينة.