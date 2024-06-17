شكرا لقرائتكم خبر عن "أم الدنيا" الجزء الثاني ضمن الأكثر مشاهدة على watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاء المسلسل الوثائقي "أم الدنيا - إحنا مين؟" الجزء الثانى ضمن قائمة الأكثر مشاهدة على منصة watch it، واحتل المركز الثالث في القائمة.

سلسلة أم الدنيا بطولة سوسن بدر، وإخراج ورؤية محمود رشاد، مدير تصوير بسام إبراهيم، وكان الجزء الأول من السلسلة عرض حصريًا على المنصة العام الماضي، حيث تسرد السلسلة بإطار تشويقي وإنساني بسيط وملم بتاريخ مصر الطويل منذ بدايته وحتى العصر الحديث.

طرحت منصة watch it الجزء الثانى من سلسلة "أم الدنيا" الوثائقية، والتى تستعرض أهم المحطات التاريخية بداية من العصر الرومانى مرورا بتاريخ اليهود فى مصر ومولد السيد المسيح ورحلة العائلة المقدسة، وحتى قدوم الجيش الإسلامي، وحتى العصر الفاطمى، وسلسلة أم الدنيا بطولة سوسن بدر، وإخراج ورؤية محمود رشاد، مدير تصوير بسام إبراهيم، وهنا نسرد بدايات ونهاية الدولة البطلمية التي وردت في المسلسل من المصادر التاريخية.

أكد المخرج محمود رشاد مخرج سلسلة وثائقية "أم الدنيا 2"، أن فكرة موضوع الهوية مهم للغاية لتوعية المواطنين واختيار النجمة سوسن بدر لأداء السلسلة وأنها كانت أول اختيار بالنسبة له لأنها مثقفة جدا وتضيف للموضوع وهي قريبة من الناس بكل الطبقات.

وأضاف محمود رشاد، خلال حوار ببرنامج "التاسعة"، مع الاعلامية شافكي المنيري، على القناة الأولى، أن سوسن بدر تتميز بمصداقية مع الجمهور وعشرة مع الناس وتقدم معلومة علمية بحتة وممكن تكون المعلومة معقدة ولكن وجودها سهل توصيل المعلومة وهنا فكرة اختيار الفنان لتبسيط توصيل المعلومة والفكرة.