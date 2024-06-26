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الامارات | سقوط حكم مساعد مغشياً عليه بطريقة مرعبة في كوبا أميركا (فيديو)

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أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط حكم مساعد مغشياً عليه بطريقة مرعبة في كوبا أميركا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مباراة بيرو وكندا، في الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة كوبا أميركا 2024، واقعة مرعبة، بعدما سقط الحكم المساعد في اللقاء، بسبب ارتفاع درجة الحرارة، والتي وصلت لـ 35 درجة.

وتعرض الحكم المساعد أومبرتو بانغوغ، لمباراة بيرو ضد كندا إلى ضربة شمس قبل نهاية الشوط الأول بدقائق، وسقط في الملعب مغشيا عليه، ليقوم حكم المباراة بإيقافها وتلقي الحكم المساعد العلاج، قبل ان يتم نقله الي المستشفى وشارك الحكم الرابع بدلا منه.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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