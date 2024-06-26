الامارات | سقوط حكم مساعد مغشياً عليه بطريقة مرعبة في كوبا أميركا (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مباراة بيرو وكندا، في الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة كوبا أميركا 2024، واقعة مرعبة، بعدما سقط الحكم المساعد في اللقاء، بسبب ارتفاع درجة الحرارة، والتي وصلت لـ 35 درجة.

وتعرض الحكم المساعد أومبرتو بانغوغ، لمباراة بيرو ضد كندا إلى ضربة شمس قبل نهاية الشوط الأول بدقائق، وسقط في الملعب مغشيا عليه، ليقوم حكم المباراة بإيقافها وتلقي الحكم المساعد العلاج، قبل ان يتم نقله الي المستشفى وشارك الحكم الرابع بدلا منه.