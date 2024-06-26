في صحف اليوم: زكي في بيروت بمهمّة ليومين بتكليف شخصي من الامين العام للجامعة العربية

سيلتقي رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، والذي وصل الى لبنان امس فجأة وبلا مقدمات، وذلك في مهمّة ليومين بتكليف شخصي من الامين العام للجامعة احمد ابو الغيط لتقصّي المواقف اللبنانية من التطورات المستجدة على اكثر من مستوى داخلي وإقليمي وسياسي وأمني.

وأكدت مصادر دبلوماسية عربية لـ"الجمهورية"، انّ زكي سيبدأ اليوم جولته على المسؤولين وفي مقدّمهم رئيس مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي قبل ان يجول على رؤساء الأحزاب والكتل النيابية المعنية بالاستحقاق الرئاسي. واضافت انّ زكي الذي كُلّف سابقاً بمهمّة مماثلة، إذ كان زار لبنان قبل حصول عملية "طوفان الأقصى" التي قلبت الأوضاع رأساً على عقب في المنطقة. وقد توقف في نهاية زيارته عند "صعوبة التقريب بين وجهات نظر اللبنانيين". واكتشف وجود "تباين كبير في وجهات النظر بين الزعماء السياسيين، فضلاً عن ضعف قنوات التواصل في ما بينهم، الأمر الذي قد يُدخل البلاد في وضع شديد الصعوبة، خصوصاً في ضوء حالة الانشغال الدولي بالأزمة الأوكرانية- الروسية. وعليه فقد انتهت مهمّته عام 2022 من دون ان يصدر عن الجامعة اي موقف او مبادرة محدّدة، وانتهت الجولة كما بدأت". واكّدت المصادر انّ زكي ما زال مكلفاً هذا الملف، وهو سيرفع تقريره إلى الامانة العامة للجامعة العربية في نهاية جولته المقدرة غداً الخميس.