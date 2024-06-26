التحكم المروري طلبت من السائقين توخي الحذر بسبب تسرب الزيوت على طريق عاريا باتجاه البقاع

طلبت غرفة التحكم المروري، من السائقين، "توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تسرب الزيوت على طريق عاريا باتجاه البقاع"، مشيرة الى ان "العمل جار للمعالجة ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على تسهيل السير في المحلة".

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