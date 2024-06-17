شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا فريد شوقي تعود للمسرح أمام علي الحجار في "مش روميو وجولييت " والان مع تفاصيل الخبر

تعود الفنانة رانيا فريد شوقي للوقوف على خشبة المسرح بعد غياب 5 سنوات من خلال مسرحية "مش روميو وجولييت" على المسرح القومي أمام النجم علي الحجار والنجم محمد عادل، والتي من المقرر افتتاحها اليوم الإثنين ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

الفنانة رانيا فريد شوقي قدمت آخر عمل مسرحي لها عام 2019 من خلال مسرحية "الملك لير" أمام الفنان يحيي الفخراني وقدمت دور جونريل، ومن قبل قدمت عدة أعمال مسرحية منها: بابا جاب موز، ربنا يخلي جمعة، كجيون كسب المليون، مولد سيدي المرعب، حلاق بغداد، قصة الحي الغربي، اللعب مع العيال، غراميات عطوة أبو مطوة.

"مش روميو وجولييت"، من إعداد المؤلف محمد السوري، والصياغة الشعرية الشاعر أمين حداد، وتشهد المسرحية أيضا ، عودة المطرب علي الحجار، إلى عالم المسرح، بعد غياب، وتشاركه البطولة النجمة رانيا فريد شوقي، إلى جانب ميدو عادل، وعزت زين، ودنيا النشار، وطه خليفة، وآسر علي، وطارق راغب، والمطربة بدار الأوبرا أميرة أحمد.

وتولى المؤلف الموسيقي أحمد شعتوت، التلحين والتوزيع، واستعراضات شيرين حجازي، وديكور محمد الغرباوي، وجرافيك محمد عبدالرازق، وإضاءة ياسر شعلان.