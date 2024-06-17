في 5 أيام.. إيرادات "أهل الكهف" تقترب من مليوني جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بدأ فيلم "أهل الكهف" المنافسة على إيرادات شباك التذاكر قبل انطلاق عيد الأضحى بأيام، وحقق أمس الأحد 16 يونيو، أول أيام العيد: 701 ألف و141 جنيها.

الفيلم وصل إجمالي ما حققه من إيرادات في 5 أيام مليونا و651 ألفا و794 جنيها.

"أهل الكهف – لعلها عبرة" إنتاج محمد رشيدي، مأخوذ عن نص مسرحي للكاتب الكبير الراحل توفيق الحكيم، معالجة سينمائية أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة، بطولة عدد كبير من نجوم الفن: خالد النبوي، غادة عادل، مصطفى فهمي، محمد فراج، محمد ممدوح، أحمد عيد، ريم مصطفى، صبري فواز، هاجر أحمد، بسنت شوقي.