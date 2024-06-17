فن ومشاهير

في 5 أيام.. إيرادات "أهل الكهف" تقترب من مليوني جنيه

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بدأ فيلم "أهل الكهف" المنافسة على إيرادات شباك التذاكر قبل انطلاق عيد الأضحى بأيام، وحقق أمس الأحد 16 يونيو، أول أيام العيد: 701 ألف و141 جنيها.

الفيلم وصل إجمالي ما حققه من إيرادات في 5 أيام مليونا و651 ألفا و794 جنيها.

"أهل الكهف – لعلها عبرة" إنتاج محمد رشيدي، مأخوذ عن نص مسرحي للكاتب الكبير الراحل توفيق الحكيم، معالجة سينمائية أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة، بطولة عدد كبير من نجوم الفن: خالد النبوي، غادة عادل، مصطفى فهمي، محمد فراج، محمد ممدوح، أحمد عيد، ريم مصطفى، صبري فواز، هاجر أحمد، بسنت شوقي.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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