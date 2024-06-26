"غياب الأمل".. مصطفى بكري ينتقد الحكومة بسبب أزمة الكهرباء ويوجه 6 أسئلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

انتقد الإعلامي مصطفى بكري، في تدوينة له عبر موقع x، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي في إدارة ملف أزمة الكهرباء.

ووجه بكري عددا من الأسئلة إلة الحكومة عن ملف أزمة الكهرباء والتي جاءت بنتائج سلبية في الشارع، بحسب وصفه.

وقال بكري: هل يعلم أن قرار إغلاق المحلات في العاشرة مساء سبب المزيد من الاحتقان ضد الحكم؟ وهل يعلم أن أزمة الكهرباء سببت عدم ثقة من الشارع في أداء الحكومة ومصداقيتها؟ وهل يعلم أن إدارة الحكومة لهذه الأزمة وغيرها من الأزمات تميز بالعشوائية وتسبب في غياب الأمل في أي إصلاح؟ وهل يعلم أن هذه الإدارة التي تستهين بالمصريين ورد فعلهم يمكن أن تمثل خطرا على سلامة النظام في البلاد؟.

وتابع: هل يعلم أن تأخر سيادته في التشكيل الوزاري وحركة المحافظين تسبب في تعطيل كل شيء، وأطلق الشائعات وإظهاره بمظهر العاجز عن تشكيل الحكومة، وتنفيذ تكليفات الرئيس.

واختتم: ما يحدث ليس في صالح النظام، وليس في صالح الدولة، وإذا كنتم تظنون أن هذا الشعب العظيم سيبقى صامتا وقابلا، فهذا غير صحيح.. ترجموا قرارات الرئيس ترجمة صحيحة، ولا تستهينوا بالرأي العام.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، إن الدولة برغم ارتفاع درجات الحرارة كانت حريصة على تخفيف الأحمال ساعتين فقط، لكن بعد إجازة عيد الأضحى حدثت موجة شديدة الحرارة ومازالت موجودة حتى الآن ومع هذا الارتفاع وعودة الحكومة والقطاع الخاص للعمل سجلنا خلال اليومين السابقين حجم استهلاك للطاقة غير مسبوق، وبالأمس اقتربنا من 36 جيجا استهلاكا قبل أن تحدث أزمة انقطاع الكهرباء.

يشار إلى أن الدكتور مصطفي مدبولي بدأ المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم الثلاثاء، بتقديم اعتذار الحكومة للمواطنين عن انقطاع الكهرباء، مشيرًا إلى معرفة الحكومة معاناة المواطنين، خاصةً في ظل امتحانات الثانوية العامة.

وتابع مدبولي: "تعتذر الحكومة عن انقطاع الكهرباء، وندرك تماما حجم الصعوبة، وهو أيضا يشكل صعوبة على الحكومة، وتابعنا ما حدث أمس من انقطاع الكهرباء.