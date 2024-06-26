الحجز يوم الأحد.. كيفية التقديم للحصول على شقق في الإسكان المتميز "فالى تورز"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أيام قليلة وتبدأ وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية إجراءات الحجز في شقق "فالي تور" في حدائق أكتوبر حيث يبدأ الحجز الرسمي يوم 30 يونيو الجاري، بمقدم يبلغ 150 ألف جنيه.

التقديم سيكون متاح عبر الموقع الإلكتروني هنا، بداية من يوم الأحد، حيث يصل عدد المطروحة 984 وحدة، مساحة الواحدة منها تتراوح من 95-100 متر، على أن يكون تسليم الوحدات فوري.

وعن أنظمة السداد في الطرح الجديد من وزارة الإسكان، سيتم أولا سداد 150 ألف جنيه مقدم حجز، ثم استكمال 20% من ثمن الوحدة بعد إجراء القرعة الخاصة بتخصيص الشقق، ثم سداد 10% من ثمن الوحدة وقت التعاقد.

ويتم سداد المبلغ المتبقى من ثمن الوحدة والبالغ 70% على أنظمة السداد تبدأ بـ 3 سنوات بدون فوائد و5 سنوات، و7 سنوات محملة بفائدة البنك المركزي.

سعر المتر الواحد في الوحدات المقرر طرحها يتراوح ما بين 15 إلى 16 ألف جنيه، فيما وصل سعر الشقة لـ 1.5 مليون جنيه.

وموقع شقق فالي تورز على طريق الواحات، وعلى بعد دقيقة واحدة من الطريقين الدائرى، والسياحى، و5 دقائق من الدائرى الأوسطى، و4 دقائق من مول مصر ومدينة الإنتاج الإعلامى.

اقرأ أيضًا:

طرح وحدات سكنية جديدة في 5 مدن بدون شروط وبالتمويل العقاري 3%

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي الدخل