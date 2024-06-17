شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم محمد نور يحيى حفلاً غنائيًا بالنادى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى اليوم الفنان محمد نور حفلاً غنائيًا، بالنادي الأهلي بمدينة نصر في تمام التاسعة مساء، ويقدم خلال الحفل باقة متميزة من أشهر أغنياته، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الأماكن بمناسبة عيد الأضحى.

يعكف الفنان محمد نور داخل الاستوديو الخاص به بالقاهرة الجديدة لوضع اللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد، الذى انتهى من تسجيل معظم أغانيه التى تعاون فيها مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، كما قام نور بتلحين عدد من أغانيه، وقرر نور طرح ألبومه فى بداية شهر يوليو المقبل.

كما ينوى محمد نور تصوير كل أغانى ألبومه بطريقة الفيديو كليب، لعرضها على قناته الخاصة على يوتويب، كما يحضر الفنان محمد نور مفاجأة أخرى، حيث يشارك بالغناء مع مطربة لم يكشف عن اسمها فى ألبومه الجديد.

وطرح الفنان محمد نور مؤخرا أغنية "عاليا"، وكانت تصاحبه فى الأغنية ابنته عاليا، التي يغنى الأغنية باسمها، والأغنية من كلمات مايكل توفيق وألحان محمد غريب وتوزيع محمد شفيق وجيتار أحمد حسين.