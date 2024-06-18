شكرا لقرائتكم خبر عن دينا فؤاد في ندوتها بـ"الخليج 365": أحمد العوضي أخويا وأتمنى العمل معه مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة دينا فؤاد بعد نجاحها فى مسلسل "حق عرب" خلال ندوتها بـ"الخليج 365" إنها تجمعها علاقة صداقة وأخوة منذ زمن طويل مع النجم أحمد العوضى والتعاون بينهما أثمر عن أنهما يفهمان بعضهما بالنظرات لذلك تصور معظم مشاهدها معه مرة واحدة ولا يحتاج المخرج لإعادة، لافتًا إلي أن تجمهما كيميا كبيرة كانت هي من أسباب نجاح مشاهدهما، مصيفة أنها تتمنى أن تتعاون مع أحمد العوضي مرات جديدة.



دينا فؤاد

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

تدور أحداث مسلسل حق عرب في إطار شعبي تشويقي حول عرب السويركي "أحمد العوضى"، الذي يسعى للهروب من ماضٍ مرير، ألا وهو أنه ابن الشخص الذي يعمل عنده وهو عبد ربه "رياض الخولي" دون أن يعلم الثنائي بحقيقة الأمر، إلا أن عداوة تحدث بينهما قد تجعل السر الذي تخفيه صباح "وفاء عامر" زوجة عبد ربه تبوح به حتى تحقن الدماء بين الابن ووالده، وكذلك الحفاظ على سمعتها.