شكرا لقرائتكم خبر عن سيد رجب : ولاد رزق 3 يجمع كل عناصر النجاح والشخصيات مكتوبة بدقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان سيد رجب لـ الخليج 365 إن شخصية صقر والتي يقدمها في فيلم ولاد رزق 3، شخصية شريرة وهدفها الانتقام من ولاد رزق، مشيرا إلى أنه جلس مع المخرج طارق العريان والمؤلف صلاح الجهينى ووضعوا الخطوط العريضة للشخصية قبل بدء التصوير، مضيفا أن الفيلم يجمع كل عناصر النجاح والشخصيات مكتوبة بدقة والأحداث مترابطة ومتماسكة، والعمل يضم مشاهد أكشن على أعلى مستوى، بالإضافة إلى أن الفنانين المشاركين في الفيلم على قدر كبير من الموهبة.

وأكمل سيد رجب حديثه، أن المخرج طارق العريان أحد أبرز نجوم العمل خاصة أنه يبذل مجهودا كبيرا فى كل تفصيله بالعمل ، كما إنه يسمع وجهات النظر وهو ما يجعله أحد ابرز المخرجين فى مصر .

فيلم ولاد رزق - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان، والفيلم من إنتاج شركات RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films، GEA.

وحقق الجزآن الأول والثانى من فيلم ولاد رزق نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وشباك التذاكر، حيث حقق الجزء الأول عام 2015 يرادات بلغت 24 مليون جنيه، فيما حصد الجزء الثاني عام 2019 إيرادات وصلت إلى 101 مليون جنيه ليكون في المرتبة الرابعة ضمن قائمة أكثر الأفلام تحقيقاً للإيرادات في السينما المصرية بعد "بيت الروبي" 130 مليون جنيه، و"كيرة والجن" 120 مليون، و"الفيل الأزرق 2" 104 ملايين جنيه.



