شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى: المنافسة بموسم عيد الأضحى في صالح الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم أحمد فهمى لليوم السابع، إنه سعيد للغاية بمشاركته كضيف شرف فى فيلم ولاد رزق 3، مشيرا الى أن التنافس في موسم عيد الأضحى يخلق روحا جيدة والجمهور يستمتع أكثر لأن كثرة الأعمال الجيدة في موسم واحد هي لصالح الجمهور، مشيرا إلى أن المخرج طارق العريان مخرج له وزنه وثقله الفنى .

وأكمل أحمد فهمي أنه استمتع بتقديم شخصية النونو كضيف شرف في فيلم ولاد رزق 3، مشيرا إلى أنها شخصية مركبة وعنيفة تستخدم التكنولوجيا فى كل تفصيله، لافتا الي أن ملابس وشعر الشخصية أضافت لها خصوصية.

واضاف فهمى، أن فيلمه عصابة الماكس المعروض حاليا فى السينمات لا يتعارض مع أنه مشارك كضيف شرف فى ولاد رزق 3، خاصة أن العمل فى فيلم كبير مثل ولاد رزق جيد، متمنيا أن يحظى فيلمه عصابة الماكس بإعجاب الجمهور، مؤكدا أن فريق العمل بذل مجهودا كبيرا في تقديمه.



فيلم ولاد رزق - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان.

وحقق الجزآن الأول والثانى من فيلم ولاد رزق نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وشباك التذاكر، حيث حقق الجزء الأول عام 2015 يرادات بلغت 24 مليون جنيه، فيلما حصد الجزء الثاني عام 2019 إيرادات وصلت إلى 101 مليون جنيه ليكون في المرتبة الرابعة ضمن قائمة أكثر الأفلام تحقيقاً للإيرادات في السينما المصرية بعد "بيت الروبي" 130 مليون جنيه، و"كيرة والجن" 120 مليون، و"الفيل الأزرق 2" 104 ملايين جنيه.

ويشهد فيلم ولاد رزق 3 – القاضية مشاركة عدد من الفنانين الجديد الذين لم يتواجدوا في الجزأين الأول والثاني وعلى رأسهم آسر ياسين، على صبحى، أسماء جلال، أحمد الرفاعي، فيدرا، والملاكم تايسون فيوري، فيما يغيب عن الأحداث الفنانين أحمد الفيشاوى وأحمد داود، بينما يظهر النجمان كريم عبد العزيز وأحمد فهمى كضيفى شرف وكذلك رزان مغربى. والفيلم من إنتاج RAW Entertainment بمشاركة Synergy Films وFilm Square وG Creations.

