شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على شبيهة مارج سيمبسون على تابوت مصرى قديم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت صورة لتابوت مصرى قديم على نطاق واسع بسبب التشابه الواضح بينه وبين مارج سيمبسون من السلسلة الكرتونية الشهيرة The Simpsons، ويعود تاريخ التابوت إلى أكثر من 3000 عام، ويظهر فيه رسم توضيحى لامرأة ذات بشرة صفراء اللون، وزى أخضر وتاج أزرق، يشبه تسريحة شعر مارج الطويلة الشهيرة.

ووفقًا لمنشور على موقع Reddit يبدو أن المقبرة تعود إلى المملكة الحديثة، الأسرة العشرين (حوالي 1186-1069 قبل الميلاد).

وأوضح المنشور أنه مع رؤية القطع الأخرى التي تنتمي إلى هذا القبر، المتوفاة كانت فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا ربما لم يكن لديهما الكثير من المال، لذلك بذلوا قصارى جهدهم.

انتقل العديد من المستخدمين إلى قسم التعليقات للرد على تشابه الرسم التوضيحي للتابوت مع عائلة سيمبسون، وعلق أحد المستخدمين قائلاً: "مارج؟"، ليرد عليه آخر: "مصر تنبأت بمسلسل The Simpsons"، في إشارة على ما يبدو إلى سمعة المسلسل في توقع الأحداث في المستقبل.



مارج سيمبسون