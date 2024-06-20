شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر تكشف آخر تطورات إصابتها بخلع فى الكتف والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الفنانة وفاء عامر أنها اضطرت للاعتذار عن المشاركة في بطولة مسلسلين من أعمال الأوف سيزون بسبب إصابتها بخلع فى الكتف التي تعرضت لها الشهر الماضي، موضحة لـ"الخليج 365" أنها ما زالت تضع الدعامة في كتفها والتي تستغرق ما يقرب من شهرين ونصف، حيث تعمل على متابعة آخر تطورات الإصابة بعمل الأشعة اللازمة.

وأشارت وفاء عامر إلى أنها مرتبطة بتصوير المشاهد الأخيرة لها في مسلسل جودر 2 حيث يتبقى لها مشاهد معدودة ستقوم بتصويرها في موعدها لاسيما وأن الإصابة لن تعوقها من التصوير بسبب طبيعة الشخصية التي تجسدها والتي ترتدي في مشاهدها "جلابية" تخفي الدعامة الموضوعة على كفتها.

وانتهت وفاء عامر مؤخراً من تصوير فيلم جبل الحريم والذي يعتمد على البطولة النسائية، حيث إن كل بطلاته من النساء، وتضم القائمة: وفاء عامر، نانسي صلاح، نسرين أمين، نهال عنبر، إنجي وجدان، إلهام عبدالبديع، وأميرة العايدي، ندا بهجت، وتظهر النجمة سوسن بدر بدور شرف خلال الأحداث، والعمل من تأليف فتحي الجندي وإخراج حسام سلام.

يذكر أن وفاء عامر قدمت مسلسلين فى رمضان الماضى، حيث شاركت فى حق عرب إلى جانب أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولي، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

كما شاركت وفاء عامر فى مسلسل جودر - ألف وليلة وليلة من 15 حلقة بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.