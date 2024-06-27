إسلام إبراهيم يعلن عن الجزء الثاني لـ أعلى نسبة مشاهدة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفنان إسلام إبراهيم فى تحضير تصوير الجزء الثاني لمسلسل أعلى نسبة مشاهدة بعد النجاح الذي حصده بالماراثون الرمضان الماضي 2024، بطولة سلمى أبو ضيف وليلى أحمد زاهر.

مسلسل أعلى نسبة مشاهدة

وأكد إسلام إبراهيم أن مسلسل أعلى نسبة مشاهدة يناقش الكثير من قضايا العصر والتى تسببت فيها السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي مشيرا أن هناك قضايا خطيرة يتم طرحها فى الجزء الثاني لذلك بدأت المخرجة ياسمين أحمد كامل التحضير للعمل من الآن.

إسلام إبراهيم



كشف الفنان إسلام إبراهيم عن كواليس مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" الذى شارك به فى النصف الأول من الماراثون الرمضاني الماضي، قائلاً: كان يسبقه بروفة ترابيزة، وكان يحرص على زيارة الكثير من أماكن الدراي كلين ليستطيع تجسيد دور شخصية علي الذى كان يعمل فى إحدي مغاسل الملابس.

أشار إسلام إبراهيم في حديته عن تفاصيل شخصية علي بأنه قام بدراسة الشخصية وأن علي كان شخصية مرفوضة من الفتيات فى سن المراهقة وأحب فكرة التجاوب معه بعد إبتزاز الفتيات.

إسلام إبراهيم



وتابع إسلام إبراهيم، أن شخصية علي كانت مليئة بالنرجسية وأنه شخص لا يملك أى مميزات.

واضاف إسلام إبراهيم أنه يواصل حاليا تصوير دوره فى مسلسل روح جدو مع رنا رئيس ومن المفترض عرضه خلال الفترة المقبلة.

مسلسل أعلى نسبة مشاهدة

أحداث مسلسل أعلى نسبة مشاهدة

تدور أحداث مسلسل أعلى نسبة مشاهدة حول شخصية شيماء التي تقدمها سلمى أبو ضيف، والتي تدخل عالم السوشيال ميديا، إلى أن تتورط في تقديم فيديوهات لا تتفق مع تقاليد المجتمع، ما يجعلها تحت المساءلة القانونية.