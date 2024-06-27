فن ومشاهير

إسلام إبراهيم يعلن عن الجزء الثاني لـ أعلى نسبة مشاهدة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفنان إسلام إبراهيم فى تحضير تصوير الجزء الثاني لمسلسل أعلى نسبة مشاهدة بعد النجاح الذي حصده بالماراثون الرمضان الماضي 2024، بطولة سلمى أبو ضيف وليلى أحمد زاهر.

مسلسل أعلى نسبة مشاهدة

وأكد إسلام إبراهيم أن مسلسل أعلى نسبة مشاهدة يناقش الكثير من قضايا العصر والتى تسببت فيها السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي مشيرا أن هناك قضايا خطيرة يتم طرحها فى الجزء الثاني لذلك بدأت المخرجة ياسمين أحمد كامل التحضير للعمل من الآن.

4b021d4f11.jpg
إسلام إبراهيم 


كشف الفنان إسلام إبراهيم عن كواليس مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" الذى شارك به فى النصف الأول من الماراثون الرمضاني الماضي، قائلاً: كان يسبقه بروفة ترابيزة،  وكان يحرص على زيارة الكثير من أماكن الدراي كلين ليستطيع تجسيد دور شخصية علي الذى كان يعمل فى إحدي مغاسل الملابس.

أشار إسلام إبراهيم في حديته عن تفاصيل شخصية علي بأنه قام بدراسة الشخصية وأن علي كان شخصية مرفوضة من الفتيات فى سن المراهقة وأحب فكرة التجاوب معه بعد إبتزاز الفتيات.

6a3e74ed80.jpg
إسلام إبراهيم 


وتابع إسلام إبراهيم، أن شخصية علي كانت مليئة بالنرجسية وأنه شخص لا يملك أى مميزات.

واضاف إسلام إبراهيم  أنه يواصل حاليا تصوير دوره فى مسلسل روح جدو مع رنا رئيس ومن المفترض عرضه خلال الفترة المقبلة.

bcb3e8ba47.jpg
مسلسل أعلى نسبة مشاهدة

أحداث مسلسل أعلى نسبة مشاهدة

تدور أحداث مسلسل أعلى نسبة مشاهدة حول شخصية شيماء التي تقدمها سلمى أبو ضيف، والتي تدخل عالم السوشيال ميديا، إلى أن تتورط في تقديم فيديوهات لا تتفق مع تقاليد المجتمع، ما يجعلها تحت المساءلة القانونية.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا