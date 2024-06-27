أحمد داود يروج لفيلمه الجديد بأغنية "الهوى سلطان" لـ أبو وديع (تفاصيل)

ياسر رشاد - القاهرة - روج النجم أحمد داود لفيلمه الجديد "الهوى سلطان"، عن طريق نشره فيديو يضم باقة متنوعة من صور العمل، ومن المقرر طرحه بدور العرض في الفترة المقبلة.

https://www.instagram.com/reel/C8rzDsIIKN6/?igsh=ZW9mdzYxNzdwamZ2



نشر أحمد داود باقة مميزة من صور فيلم "الهوى سلطان" وفي الخلفية أغنية النجم جورج وسوف، معلقاً: "فيلم (الهوى سلطان) .. قريبا بجميع دور العرض".

كما أطلقت الشركة المنتجة مؤخراً لفيلم الهوى سلطان بطولة منة شلبي وأحمد داود الصور الأولى من كواليس تصوير العمل، وذلك قبل طرحه في دور العرض قريبا.



فيلم الهوى سلطان

وانتهى أبطال فيلم الهوى سلطان من تصوير مشاهد العمل قبل عيد الأضحى، ويجرى حاليا الانتهاء من المونتاج، استعدادا لطرحه في السينمات.

ويشارك فى فيلم الهوى سلطان مجموعة كبيرة من الفنانين، بينهم منة شلبي وأحمد داود وأحمد خالد صالح وسوسن بدر وجيهان الشماشرجي، من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.

فيلم الهوى سلطان

أحداث فيلم الهوى سلطان



تدور أحداث فيلم "الهوى سلطان" في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الاصدقاء بشكل رومانسي كوميدي.

من ناحية أخري، تستعد الفنانة منة شلبي لبدء تصوير أحدث مسلسلاتها.

كما تحدث السيناريست تامر حبيب مؤخرا، عن بدء تصوير مسلسله الجديد من بطولة الفنانة منة شلبي، وأنه سينتمي لنوعية المسلسلات الاستعراضية الكوميدية.

أحمد داود ومنة شلبي

أضاف تامر حبيب: "بعد العيد إن شاء الله هنصور مسلسل 8 حلقات، المسلسل استعراضي كوميدي وأنا مبسوط بيه جدًا، اننا هنعمل حاجة ميوزيكال، وأنا اللي كاتب الأغاني بتاعته".

وأشار إلى أن المسلسل بطولة منة شلبي، ومجموعة من الفنانين، ولكن لم يتم الاستقرار حتى الآن على البطل الذي أمامها.

أحمد داود ومنة شلبي



أشار تامر حبيب عن تعاونه مع الفنانة منة شلبي قائلاً: "منة شلبي في حياتي بره الشغل وجوه الشغل هي أحلى حاجة في حياتي، أنا ومنة صداقتنا تحسس الناس اننا اشتغلنا مع بعض كتير، لكن في الحقيقة اشتغلنا قليل جدًا، فربنا يسهل ونشتغل كتير مع بعض".

وأشار إلى أن المسلسل بطولة منة شلبي، ومجموعة من الفنانين، ولكن لم يتم الاستقرار حتى الآن على البطل الذي أمامها.



أشار تامر حبيب عن تعاونه مع الفنانة منة شلبي قائلاً: "منة شلبي في حياتي بره الشغل وجوه الشغل هي أحلى حاجة في حياتي، أنا ومنة صداقتنا تحسس الناس اننا اشتغلنا مع بعض كتير، لكن في الحقيقة اشتغلنا قليل جدًا، فربنا يسهل ونشتغل كتير مع بعض".

وكشف تامر حبيب عن سبب كتابة ثمانية حلقات فقط بالمقارنة بالمسلسلات الـ 15 والـ 30 حلقة، قائلاً: "الحقيقة مش مهم المسلسل كام حلقة، المهم أن أحكي الحدوتة بشكل رشيق، ولما تخلص الحدوتة الحلقات تخلص".

ويعد فيلم "الهوى سلطان" هو العمل السينمائي الثاني الذي يجمع أحمد داود ومنة شلبي بعد تعاونهما في فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن".