كريم عبدالعزيز يعود بـ"الفيل الأزرق 3" وسط أجواء تشويقية مليئة بالإثارة والرعب

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد النجم كريم عبدالعزيز في تجهيزات تصوير فيلم الفيل الأزرق 3، بعد نجاح الجزء الأول والثاني، والذي نال إعجاب الملايين بأحداثه التشويقية المليئة بالإثارة والرعب، ويجسد خلاله شخصية الدكتور يحيي راشد، وهو طبيب نفسي، وينتظر الجمهور بداية نارية للجزء الثالث مع مغامره جديده يقودها الدكتور يحيى بعدما انتقلت إليه اللعنه في نهاية الجزء الثاني من العمل.

فيلم الفيل الأزرق 3

وأكد الكاتب أحمد مراد خلال تصريحات صحفية، أنه انتهي من كتابة النسخة الأخيرة لسيناريو فيلم الفيل الأزرق 3، وجاري اختيار أبطاله، استعدادًا لانطلاق التصوير خلال الفترة القادمة.

فيلم الفيل الأزرق 3

واضاف أحمد مراد أن تصوير فيلم الفيل الأزرق 3 يستغرق ما لا يقل عن 6 أشهر، موضحا تخصيص ميزانية كبيرة لتنفيذ هذا الجزء، على أن يكون موعد عرض الفيلم في موسم صيف 2025 المقبل.

قصة فيلم الفيل الأزرق

وبدأت أحداث الجزء الثاني من فيلم الفيل الأزرق بعد نحو 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، بعدما تزوج الدكتور يحيي من لبنى، ويتم استدعائه لعنبر "8 غرب حريم"، ويستعين خلالها بحبوب الفيل الأزرق من أجل السيطرة على ما يحدث أمامه.

فيلم الفيل الأزرق 3

أبطال فيلم الفيل الأزرق

وشارك فى بطولة فيلم الفيل الأزرق 2 عدد كبير من الفنانين، من بينهم كريم عبدالعزيز، ونيللي كريم، وشيرين رضا، وهند صبري، وإياد نصار، وتارا عماد، وآخرين، والفيلم من إخراج مروان حامد، وهو مأخوذ عن رواية «الفيل الأزرق» للكاتب أحمد مراد.