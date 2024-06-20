شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف الدورة 46 من المهرجان الختامى لفرق الأقاليم غدا والان مع تفاصيل الخبر

يستأنف المهرجان الختامى لـ فرق الأقاليم، والذى تقيمه الإدارة العامة للمسرح بقيادة الأستاذة سمر الوزير، والتابعة للهيئة العامة لـ قصور الثقافة برئاسة الأستاذ عمرو البسيونى، وتحت رعاية الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنانة تامر عبد المنعم، عروضه غدا الجمعة، وذلك بعد توقفه لمدة أسبوع، حيث انطلق يوم 8 يونيو الماضى على مسرح السامر، ويرأس المهرجان المخرج السعيد منسى.

ويشارك بالدورة 46 من المهرجان 26 عرضاً مسرحياً من كل محافظات مصر، وتشكلت لجنة التحكيم من مهندس الديكور فادى فوكيه، والموسيقى وليد الشهاوى، والفنان ياسر علام، والدكتور جمال ياقوت، والدكتور أيمن الشيوى، ومقرر اللجنة المخرج السعيد منسى.

وتقام فعاليات الدورة 46 على مسرحى السامر وروض الفرج وتنتهى 28 يونيو الحالى، وقد حرصت إدارة المسرح بالهيئة برئاسة الاستاذة سمر الوزير على مراعاة اختيار عروض مسرحية من مختلف المحافظات، بهدف تقديم خدمة ثقافية متميزة للجمهور، كما حرصت الإدارة على أن تمثل الأقاليم المسرحية كافة بالمهرجان الختامى وقد تم تصعيد العروض التي حصلت على 75 درجة وأكثر.