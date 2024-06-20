عبدالباسط حمودة يحيي حفلًا غنائيًا بساقية الصاوي.. الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يحيي المطرب عبدالباسط حمودة، حفلًا غنائيًا ضخمًا، اليوم، الخميس، بقاعة النهر في ساقية عبدالمنعم الصاوي، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء، وسعر التذكرة 300 جنيه.

ومن المقرر أن يقدم حكمدار الأغنية الشعبية، خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيه الشعبية القديمة والحديثة التي يحبها ويتفاعل معها جمهوره على خشبة المسرح.

آخر أعمال عبدالباسط حمودة

وكان قدم المطرب عبد الباسط حموده، مؤخرًا تتر مسلسل المعلم، بطولة النجم مصطفى شعبان، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي ٢٠٢٤، على قناة الحياة في شهر ومنصة Watch it الرقمية.

مسلسل المعلم، بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي.

وتدور أحداث المسلسل، في إطار الدراما الاجتماعية، يعيش تاجر السمك (حامد)، وسط أسرته حياة هادئة بسيطة، حتى يسجن والده بسبب قضية مخدرات؛ فيجد نفسه وسط صراعات مريرة لتجار السوق الكبار، وعليه التصدي لهم.

قواعد دخول الحفلات فى الساقية:

_ دخول الأطفال ابتداء من 6 سنوات تذكرة كاملة وعلى ولى الأمر ضمان هدوء الطفل وقت الحفل وفي حال حدوث أي ضوضاء عليه اصطحاب الطفل للخارج.

_ ممنوع منعًا باتًا دخول الأطفال أقل من 6 سنوات لأي حفل ما عدا الحفلات المخصصة للأطفال.

_ الالتزام بالمقاعد حسب الرقم الموجود فى تذكرة الحفل.

_ غير مسموح بالاسترجاع أو استبدال التذاكر.

_ غير مسموح بالتصوير نهائيًا أو البث المباشر