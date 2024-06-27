شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يحتفل بعيد ميلاد نيكول سابا على ألحان أغنية وسع وسع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل المطرب أحمد سعد بعيد ميلاد الفنانة اللبنانية نيكول سابا على طريقته الخاصة، حيث شاركت سابا متابعيها وجمهورها بصور من احتفالها مع بعض الأصدقاء عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، وكتبت: "وسع وسع، عيد ميلادي النهاردة مع أحمد سعد".

وفى سياق آخر، قبل الفنان أحمد سعد تحدي محمد صلاح لاعب المنتخب المصري ونادى ليفربول الإنجليزي، الذى أطلقه بنشر صورته وهو يستعرض عضلاته مرفقة بهاشتاج "تحدي صورة الصيف بدون فلتر"، وقام أحمد سعد بنشر صورة يستعرض فيها بنيانه الرياضى.

يذكر أن أحمد سعد أحيا حفلاً غنائياً يوم السبت الماضى ضمن فعاليات الدورة الـ 19 من مهرجان موازين الموسيقى بالرباط وسط حضور كبير من الجمهور المغربى وعدد من الجاليات العربية، وحرصوا على التواجد قبل الحفل بساعات، وأشعل أحمد سعد الحفل بأغنياته، ومنها: "سيري بينا يا دنيا، وعليكي عيون، ووسع وسع" وغيرها من الأغانى التي تفاعل معها جمهوره ورددوها سويا، ورفع سعد خلال الحفل علم المغرب .

نيكول سابا بدأت مشوارها في مجال عرض الأزياء هي وشقيقتها نادين لأكثر من عشر سنوات في القاهرة، وفي عام 1997 شاركت كموديل في فيديو كليب عيني للفنانين هشام عباس وحميد الشاعري.

وفي عام 1998 اختارها غسان الرحباني لتكون عضو في فرقة فور كاتس بعد انسحاب رولا بهنام، حيث كان يبحث عن فتاة جميلة تجيد الغناء والرقص، قدمت معهم ألبومين تيك تيك سنة 1998، وألبوم ليل نهار سنة 2000. إضافة للعديد من الأغاني المصورة والحفلات في لبنان والعالم العربى، فى عام 2004 بدأت مشوارها الفني المنفرد بإصدار ألبوم إنتاج شركة عالم الفن محسن جابر، وفي نفس السنة فازت بأفضل مغنية من أكثر من جهة إعلامة.

دخلت مجال التمثيل صدفة عندما جاءتها فرصة العمل مع النجم عادل إمام بعد أن شاهد صورتها على غلاف إحدى المجلات، لأنه عندما شاهد صورتها شعر أن ملامحها تناسب الشخصية، حيث لعبت فتاة دنماركية وهو ما يتطلب في الممثلة التي تقوم بها أن تكون ملامحها أجنبية، حيث ظهرت في الفيلم كفتاة دنماركية تأتي لمصر، وتعيش بمنزل عادل إمام وأبنائه وكل منهم معجب بها، خاصة أنها فتاة أوروبية أبهرتهم بشكلها الخارجي وتحررها وملابسها وأسلوبها الجريء، لتنطلق بعدها إلى عالم الشهرة والنجومية وتتوالى أعمالها الفنية سواء في التمثيل أو الغناء.