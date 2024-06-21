شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام مهنئاً صناع ولاد رزق 3: النجاح ده للسينما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

حرص الفنان محمد إمام على تهنئة صناع فيلم ولاد رزق 3، وعلق قائلا على صفحة التواصل الاجتماعى الفيس بوك : "مش أي حد يقدر ينزل قدام ولاد رزق، مبروك لكل زمايلي على النجاح الكبير، خطوات لقدام كنا محتاجينها، والنجاح ده للسينما المصرية، الصناعة دي هدفها هو إسعادكم إن شاء الله نتقابل في أفلام أضخم وأحلى".





ويشارك امام في موسم العيد بفيلم اللعب مع العيال، وحقق أمس الخميس إيرادات بلغت مليونين و828 ألفا و854 جنيها، ليصل إجمالى ما حققه الفيلم خلال 9 أيام عرض 18 مليونا و686 ألفا و282 جنيها، ويحتل المركز الثانى .

فيلم اللعب مع العيال بطولة محمد إمام، أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبد العظيم، ويزو، مصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة في تعاونه الأول مع النجم محمد إمام، وتدور الأحداث في إطار من الكوميديا، حول مدرس التاريخ (علام)، والذى يُنقل إلى أحد المدارس بمنطقة صحراوية، فيواجه العديد من العقبات التى لم تكن فى الحسبان.

وحقق فيلم ولاد رزق 3- القاضية نجاحا كبيرا خلال الأيام الماضية منذ طرحه فى السينمات المختلفة يوم 12 يونيو الجارى، محققا حتى الآن إيرادات بلغت 132 مليونا و985 ألف جنيه بعد 9 أيام عرض، وبذلك يتصدر الفيلم قائمة الأعلى إيرادا فى تاريخ السينما المصرية، بعد تفوقه على فيلم بيت الروبى للنجم كريم عبد العزيز والذى احتل المركز الأول خلال الشهور الماضية بإجمالي إيرادات 130 مليون جنيه.

فيلم ولاد رزق 3- القاضية من بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وآسر ياسين، ومحمد ممدوح، وكريم قاسم، وعلي صبحي، وسيد رجب، ومحمد لطفي، ونسرين أمين، وأسماء جلال، وأحمد الرافعي، وضيوف الشرف: كريم عبد العزيز، وأحمد فهمي، ورزان مغربي، وفيدرا، والفيلم من تأليف صلاح جهيني، وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films و Film square.