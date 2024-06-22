كيت موس بإطلالة جريئة خلال حفل "DIOR AFTER PARTY"

ميرنا وليد - بيروت - أذهلت عارضة الأزياء البريطانية كيت موس بملابس داخلية وفستان أسود محبيها مزين بقصة منخفضة في حفل "DIOR AFTER PARTY" وذلك ليلة الجمعة خلال أسبوع الموضة في باريس.

وأظهرت موس البالغة من العمر 50 عاماً، قوامها المذهل في الزي المصمم بشكل جميل، والذي أرفقته بكعب أسود لامع.

حولت كيت الرصيف إلى منصة عرض أزياء بينما كانت ترتدي فستاناً شفافاً.

فشلت كيت في رسم الابتسامة وهي في طريقها إلى المكان الفاخر مع صديقة لها.

قبل ساعات قليلة، بدت كيت مذهلة في عرض أزياء Homme Menswear مع ديمي مور وبروكلين بيكهام.

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