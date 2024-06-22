محمد إمام في ردّ قوي على تصريحات طارق الشنّاوي

عبّر الممثل المصري، محمد إمام، عن استغرابه بشأن تصريحات الناقد الفني طارق الشنّاوي الإيجابية بحقّه بعد أن كان ينتقده منذ بداياته.

وأثنى “إمام” عبر “إنستغرام” على تصريحٍ للشنّاوي الذي أشاد به مؤكدًا انه يتقدّم بخطوات واثقة نحو المقدّمة بملامح خاصة به، وما نراه على الشاشة من عادل إمام يدخل تحت إطار الجينات الوراثية التي لا يمكن تجاوزها، ولكنّنا حالياً نشاهد فقط النجم محمد إمام الذي يخطّ طريقًا خاصاً ومميزاً لنفسه.

أما محمد إمام فعلّق: “أنا مستغرب الثناء الذي يغدقه عليّ الأستاذ طارق منذ فترة، لأنه لم يرحمني منذ ساعة ما بدأت”. وأضاف: “على العموم كلامك أسعدني جداً وأصبحت أحب رأيك، لا أعرف لماذا؟”.

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على صعيد الأعمال، يحافظ فيلم “اللعب مع العيال” بطولة محمد إمام على المركز الثاني وسط منافسة قوية للأفلام المعروضة في السينما، حيث حقق العمل بالامس إيرادات تخطّت المليونَي جينيه.

ينافس فيلم “اللعب مع العيال” عدد من الافلام وهي “ولاد رزق٣”، “عصابة الماكس” و”أهل الكهف”.